В селе Бадам Ордабасинского района начато строительство общей средней школы имени С. Муканова на 300 мест и общей средней школы им. Кажымукана на 200 мест.

Кроме того выделены средства на строительство инфраструктурных систем в микрорайоне «Орда», ведутся масштабные работы. Также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в этом микрорайоне, а в селе Карабастау намерены построить фельдшерско-акушерский пункт, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Вместе с тем, в селе Бадам Ордабасинского района в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы в соответствии с подписанным в прошлом году трехсторонним соглашением, здесь в прошлом году сельскохозяйственными культурами было засеяно 10 тыс. га. Более того, на 2-х га введена в эксплуатация теплица, на 85 га внедрена технология капельного орошения. В тоже время, открыли 11 откормочных площадок и три небольшие семейные фермы.

Стоит отметить, в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в прошлом году проведен средний ремонт 23 улиц, проведено освещение и проложены тротуары. Также капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию среднюю школу им. С.Сейфуллина и детский сад «Диамур».

Помимо этого, на территории села Бадам, где расположено 4 канала общей протяженностью 41 км, на 27 км проведена механическая очистка.