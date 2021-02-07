Следственный изолятор в мкр Сауле Шымкента — место, где не только ждут решения подозреваемые в преступлениях, но и отбывают различные сроки уже осужденные.

Во время пандемии для их безопасности создана возможность проведения судебных процессов онлайн и встреч в таком же режиме.

Нам удалось поговорить с мужчиной, который уже скоро выйдет на свободу. В прошлом директор школы отбывает наказание за то, что получил взятку – 300 тысяч тенге. За эту сумму он обещал трудоустроить человека в школу.

«Я сюда попал в декабре 2019 года. Отбываю тут свой срок. Раньше я работал в школе, и вот по статье 190 был осужден. Взял у одного человека взятку. Думал, что потрачу на нужды. На воле был обычным человеком, вот однажды решил устроить за деньги человека, после чего задержали и завели дело. Очень сожалею, я теперь дал себе слово: Буду жить нормальной жизнью», — говорит заключенный.

Круглые сутки за осужденными следят посредством видеокамер. Они установлены везде. К такому круглосуточному пристальному вниманию уже привыкли, говорят осужденные.

Режим в учреждении жесткий, даже прогулка в определенное время. К слову, в данном учреждении есть и те, кто уже осужден и отбывает наказание за разные преступления, среди которых есть и особо тяжкие.