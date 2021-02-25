Город Туркестан официально принят в Организацию городов Всемирного наследия (ОГВН).

Вхождение в состав Всемирной организации повысит статус города Туркестана. Данная организация была создана 8 сентября 1993 года в городе Фес (Марокко). Организация является коллективным советом по всем вопросам, связанным с городским управлением объектов Всемирного наследия, и поддерживает связь на своей территории с более чем 300 городами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех этих городах в общей сложности проживает более 164 миллионов человек.

Организация городов Всемирного наследия (ОГВН) оказывает помощь городам-членам адаптироваться в соответствии с конкретными требованиями включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и совершенствовать методы управления ими.

2 апреля в городе Туркестан состоится X Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии. Данная конференция проводится в рамках партнерства организации городов Всемирного наследия (ОГВН).