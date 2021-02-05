Несмотря на то, что не все подозреваемые задержаны, первое заседание назначено на 12 февраля.

По шести статьям в деле о кровавой расправе проходят четверо. Один из них — находится в розыске.

«Обвиняется в покушении на убийство по части второй статьи 99 Уголовного кодекса, незаконной перевозке огнестрельного оружия, хранении оружия, доведении до самоубийства, и незаконной публикации через интернет-ресурсы. Расследование завершено, теперь начнется суд», — говорит Абсаттар ШАХИДИНОВ, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента.

Рассказали судьи и о другом громком процессе. Уголовном деле, после смертельной перестрелки в кафе «Сундет», которое завели два года назад. Подозреваемых двое, столько же находятся в розыске. Один из фигурантов другого затянувшегося расследования скончался в изоляторе временного содержания.

«Преступление произошло в Шымкенте. Он и его знакомый были вместе на даче. Между ними произошла ссора, и он ударил своего знакомого ножом. Тот скончался. Он полностью признал свою вину, но в СИЗО у него случился сердечный приступ и подозреваемый скончался. Сначала мы задавались вопросом, не было ли это вызвано эпидемией. Однако вскрытие показало, что это был сердечный приступ», — говорит Абсаттар ШАХИДИНОВ, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента

Количество уголовных дел в Шымкенте снизилось, говорят судьи. Куда страшнее сейчас выглядит статистика преступлений в отношении несовершеннолетних. Педофилов, похоже, не пугают ни длительные сроки заключения — до 20-ти лет тюрьмы, ни химическая кастрация.

«По сравнению с 2019 годом, в прошлом году мы наблюдали снижение преступлений. Однако в некоторых категориях дел, например, можно увидеть, что растет преступность среди несовершеннолетних», — говорит Абсаттар ШАХИДИНОВ, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента

В прошлом году Шымкентским специализированным межрайонным уголовным судом было осуждено 66 человек. Почти половина получили срок за убийство, треть — за торговлю наркотиками. Четверть осужденных — педофилы, остальные отбывают срок за коррупционные преступления.

Анастасия Новикова