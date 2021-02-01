По поручению акима города Мурата Айтенова в Каратауском районе на 11 местах установлены мусорные площадки нового типа.

Жители одобрили мусорные площадки, установленные ТОО «Green Line», поэтому в ближайшее время все мусорные площадки в районе будут заменены на контейнеры данного типа.

Об этом сообщил аким Каратауского района Абзал Аликулов в отчете о проделанной работе за 2020 год. В связи с карантинными ограничениями отчетное собрание было организовано в онлайн формате.

Во избежании скопления мусора представителями районного акимата проводилась разъяснительная работа среди населения по заключению договоров с коммунальными предприятиями. В результате показатель заключения договоров достигло 98%.

А в рамках пилотного проекта со стороны ТОО «ЭкоСпецТранс» в микрорайоне Кайтпас установлены контейнеры нового образца возле 500 частных домов, расположенных по улицам Алматы, Кошерова.