В последние два года активно ведется строительство частных школ.

Все организации образования вне зависимости от формы собственности получают государственный образовательный заказ.

Об этом написала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова на своей странице в социальных сетях.

«За 2019-2020 годы было открыто 126 частных школ, создано более 40 тыс. ученических мест. Активному строительству способствовало внедрение подушевого финансирования в общеобразовательных школах независимо от формы собственности и инструментов государственной поддержки. За счет строительства школ решаются вопросы дефицита ученических мест, трехсменных школ», – отметила Бибигуль Асылова.

Консультацию относительно сотрудничества в рамках ГЧП можно получить у оператора программы – АО «Финансовый центр».