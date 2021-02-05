В прошлом году в Шымкенте водительских прав лишились 372 водителя.

Об этом сообщил председатель городского специализированного административного суда. Сумма административных штрафов, наложенных на правонарушителей в течение года составила почти 438 миллионов тенге.

В прошлом году в административный суд поступило более семи с половиной тысяч дел. По 770 делам вынесен выговор, по 1217 — административное задержание. Кроме того, по 140 делам за проступки должностных лиц государственных органов судьи по административным делам вынесли отдельные постановления и направили их в соответствующие органы для принятия мер.

«Многие дела поступают из полиции, налоговой службы, земельного комитета. Иногда новые службы неправильно заполняют протокол. В них тоже бывает много правонарушений. Иногда не указывают пункт статьи и неверно квалифицируют действия. Перечислять можно много. Мы выносим частное постановление о неверном заполнении и передает руководству», — говорит Галым КАЛДАРОВ, председатель специализированного адмсуда г. Шымкента.