Сегодня, 1 февраля, в четырех поликлиниках города начнётся вакцинация.

Первыми вакцину получат врачи, ведь они самые первые, кто сражаются с невидимым врагом — COVID-19.

Стоит отметить, что вакцинация является исключительно добровольной. Об этом на своей странице Facebook сообщил первый заместитель акима города Шымкент Shyńǵys Muqan.

Напомним, что в Казахстане началась вакцинация от COVID-19 «Спутник V». Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният одни из первых получили вакцину​ в городской поликлинике № 6 Нур-Султана.