В Туркестане меняют старые трансформаторы и ремонтируют те, которые признали аварийными.
Во время недавнего сильного снегопада и ветра возникли серьезные неполадки на линиях электропередач. Рашид Аюпов к решению проблемы подошел кардинально.
По улице Шекты-Тлеу уже установлен новый трансформатор из шести приобретенных. В целом было купить современных 10 трансформаторов.
Кроме того, были проверены все трансформаторы и получено необходимое оборудование для ремонта признанных аварийными.
В настоящее время специалисты работают над предотвращением отключений электроэнергии.