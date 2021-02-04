По улице Шекты-Тлеу уже установлен новый трансформатор из шести приобретенных. В целом было купить современных 10 трансформаторов.

Во время недавнего сильного снегопада и ветра возникли серьезные неполадки на линиях электропередач. Рашид Аюпов к решению проблемы подошел кардинально.

Кроме того, были проверены все трансформаторы и получено необходимое оборудование для ремонта признанных аварийными.

В настоящее время специалисты работают над предотвращением отключений электроэнергии.