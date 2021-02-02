В городе Туркестан началось строительство жилого комплекса «Keruen Sarai», который будет выполнен в восточном стиле и расположится в самом центре духовной столицы.

В настоящее время АО «СПК «Туркестан» совместно с партнер-инициатором реализует проект по строительству нового жилого комплекса «Keruen Sarai». Жилой комплекс в восточном стиле будет возведен в культурно-духовном центре города Туркестан, недалеко от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.



Через территорию строящегося комплекса проходит основная пешеходная аллея города, а вокруг – располагаются новые городские объекты и достопримечательности. С восточной стороны к комплексу прилегает парковая зона, а на дворовой территории жилого комплекса будут посажены взрослые деревья.

Первая очередь застройки ЖК «Keruen Sarai» будет состоять из 9 малоэтажных блоков. Всего в комплексе предусмотрено строительство 1,2 и 3-х комнатных квартир и двухэтажных таунхаусов. На одной площадке будут располагаться не больше двух квартир, а таунхаусы – иметь собственные входные группы и террасы.