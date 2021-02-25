А в 2021 году планируется завершить строительство сразу нескольких крупных объектов.

Это мечеть на 5000 человек, Парк Первого Президента, восточный рынок «Керуен Сарай», линейный парк по проспекту Б. Саттарханова, Бизнес-центр, Научно-универсальная библиотека, Дендропарк, Жилые комплексы «Аманат» и «Керуен Сарай», а также благоустройство буферной территории мавзолея Х.А. Яссауи, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного управления архитектуры и градостроительства Бактыбай Дуйсебеков.

В Туркестане в 2020 году было построено 15 новых объектов. В их числе: аэропорт, Дом управлений, Конгресс холл, Центральный стадион, Дворец школьников, Парк аттракционов, Спортивный комплекс с крытым бассейном, Гостиница «Rixos», Музей Х. А. Яссауи, центр «Ұлы Дала», Университет туризма, гостиница «Hampton by hilton», Этноаул, Арбат.

Кроме того, управлением в 2020 году выдано разрешение на строительство мечети в 3 населенных пунктах.

В прошлом году по области выявлено 128 незаконных объектов строительства, государственными учреждениями приняты соответствующие меры по 29 объектам незаконного строительства.