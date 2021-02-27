В Туркестане сегодня в своем доме были обнаружены погибшими мать и ее четверо детей.

27 февраля 2021 года в 18.35 часов на пульт дежурной-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от службы «103», что в частном жилом доме г.Туркестан соседями обнаружены 5 человек без признаков жизни, из них 4 несовершеннолетних детей. Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе, об этом сообщил ДЧС Туркестанской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (6 сотрудника, 2 ед.техники), ДП (15 сотрудников и 4 ед. техники), БСМП (3 работника и 1 ед.техники), АО «КазТрансГаз» (3 работника и 1 ед.техники).

МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования.

По предварительной версии, женщина и ее дети погибли в результате отравления угарным газом.