Во время проведения рейдовых мероприятий участковые инспектора МПС Отырараского РОП заметили съехавшую с дороги и застрявшую в грязи автомашину.

Как выяснилось, водитель в ночное время выехал в дорогу и заблудился в тумане.

Стражи подарка сразу же остановились возле автомашины и оказали необходимую помощь. За короткое время полицейские, используя подручные средства, помогли вытащить автотранспорт на дорогу.

Благодарный за оказанную помощь местный житель выразил участковым инспекторам огромную признательность.

«По дороге у меня застряла автомашина. Спасибо сотрудникам полиции Отрарского РОП, которые вытащили мой автомобиль и помогли довезти до места. Хочу выразить благодарность стражам порядка! Желаю им успехов на службе!».

Полицейские Туркестанской области в свою очередь рекомендуют автовладельцам в зимнее время «переобуть» автотранспорт, провести технический осмотр и по возможности не выезжать в дальнюю дорогу в плохую погоду.