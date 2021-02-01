Заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов, руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов, главный санитарный врач Нурбек Нышанов первыми привились российской вакциной Sputnik V.

Вакцинация прошла в Центральной поликлинике города Туркестан. Перед вакцинацией они прошли осмотр, а после в течение 30 минут находились под наблюдением врачей, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В Туркестанской области сегодня планируется вакцинировать 250 человек. Напомним, по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане началась поэтапная вакцинация населения в добровольном порядке. Первая партия вакцины Sputnik V российского производства была доставлена в Туркестанскую область в количестве 1300 доз и распространена по всем районам. На основании ранее достигнутых договоренностей поставку первой партии вакцин осуществил Карагандинский фармацевтический комплекс.

Отметим, вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация в области против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 950 тысяч человек. На первом этапе, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

Вместе с тем, к вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. В Туркестанской области проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучены медицинские работники.

Стоит отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и поможет избежать введение жесткого локдауна.