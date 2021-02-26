Оно прошло под девизом «Здоровая нация – здоровое поколение».

Спортивные состязания были посвящены 30-летию Независимости страны. Победителей соревнований по волейболу и настольному теннису поздравил аким области Умирзак Шукеев.

В состязании среди госслужащих приняли участие сильнейшие команды всех региональных департаментов и управлений. Победителей и призеров соревнований по волейболу наградили в центральном спортивном комплексе олимпийского резерва. Также государственных служащих поздравили с победой начальник Департамента полиции Туркестанской области, генерал Кайрат Дальбеков и руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области, президент областной федерации футбола генерал Хаким Кушкалиев, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По итогам соревнований первое место завоевала команда Департамента полиции Туркестанской области, серебро — команда управлений «Қыран», а бронзовые медали достались команде областного управления статистики.

Кроме того, в регионе завершилась очередная спартакиада по настольному теннису среди госслужащих. В упорной борьбе среди мужчин первое место занял сотрудник Департамента государственных доходов Дамир Абенов, на втором месте сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Багжан Барат, на третьем месте — Рауан Мариев, сотрудник Туркестанского областного суда.

Среди девушек отличились специалисты Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области Акерке Калмурзаева и Арайлым Тастемир, которые в поднялись на первую и вторую ступень пьедестала победы. Призовое третье место заняла Малика Худайбергенова из команды «ВТЭК» Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Туркестанской области. Победители и призеры были награждены медалями и кубками.