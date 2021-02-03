Первый казахстанец приобрёл недвижимость за счет единовременных пенсионных выплат! И он оказался жителем Шымкента.

Шымкентцы славятся своей предприимчивостью и быстротой действий. Не удивительно, что первым человеком, получившим единовременные пенсионные выплаты, стал житель именно этого замечательного города.

– О том, что можно использовать свои пенсионные накопления, я узнал из социальных сетей, – отмечает герой. – На следующий день после запуска онлайн-платформы я подал заявку на использование средств. А уже 1 февраля на мой специальный счет поступили единовременные пенсионные выплаты.

Приобретает первопроходец жилье в рамках договора долевого участия. А оформить ипотечный заем он решил в Отбасы Банке.



– В качестве первоначального взноса я использовал пенсионные накопления – делится герой. – решил оформить ипотеку в Отбасы Банке по промежуточному займу, потому что понравились выгодная ставка и скорость оформления.

Приятным бонусом для нашего героя к покупке жилья по промежуточному займу по достижению 3-х летних накоплений станет снижение процентной ставки кредитования до 5%. Как отмечает наш первопроходец, оформление в Отбасы банке прошло молниеносно. В течение 3-х минут он получил одобрение Банка на кредит и еще потратил некоторое время для дальнейшего оформления договора с застройщиком.

Благодаря своим пенсионным накоплениям и Отбасы банку казахстанец приобрел жилье и по завершению строительства дома сможет всей семьей поселиться под крышей нового шанырака.