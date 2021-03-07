В городе Кастельоне (Испания) завершился международный турнир по боксу Boxam.

По итогам финальных поединков казахстанские боксеры завоевали две медали.

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Золото соревнований в весовой категории до 52 кг завоевал Сабырхан Махмуд. В финальном поединке ему предстояла встреча с представителем Испании Габриэлем Эскобаром. Поединок завершился победой Махмуда.

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В весовой категории до 91 кг Василий Левит уступил сопернику из Испании Эммануэлю Пла Рейсу. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером турнира.

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Напомним, что ранее четыре бронзовые медали в актив команды Казахстана принесли Серик Темиржанов, Абылайхан Жусупов, Бекзад Нурдаулетов и Нурлан Сапарбай.

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Напомним, Сабырхан Махмуд является представителем г.Шымкент.