Дефицит кадров назрел в дорожной отрасли.

Особо остро нехватка в профессионалах ощущается в Туркестанской области. В регионе не хватает инженеров-строителей, геодезистов, механиков и проектировщиков. Несмотря на высокую зарплату – от 200 тысяч тенге, желающих работать на дорожных стройках, увы, немного. Чтобы решить проблему, специалисты запустили проект «Тысяча школ». Готовить кадры начнут среди учеников.

Бибиш Айтбекова – ученица одиннадцатого класса. В этом году она покидает стены родной школы. Однако девушка до последнего не могла определиться с будущей профессией. Но ей помогли сделать выбор – Бибиш займется строительством дорог.

«Раньше я думала, что в дорожной отрасли работают только мужчины. Оказалось, и для женщин там есть много возможностей. Буду работать в лаборатории. Это мой выбор», — говорит Бибиш АЙТБЕКОВА, школьница.

В Туркестанской области готовить кадры для дорожной отрасли решили со школьной скамьи. В регионе уже запущен новый проект. Он поможет тысячам школьников определиться с будущей профессией. Дети должны понять, что умелые руки сейчас нарасхват.

«Качество строительства зависит не только от материала, но и от квалификации специалиста. Сейчас во многих селах нет работы, люди идут строить дороги. Делают это как умеют. Но нам нужны квалифицированные специалисты», — считает Зайра ШАЙМУРАТКЫЗЫ, инженер-строитель Национального центра качества дорожных активов.

В регионе сейчас острая нехватка квалифицированных кадров в дорожной отрасли, ведь объемы строительства растут ежегодно. А вот желающих работать на дорожных стройках совсем мало, даже несмотря на высокую зарплату. Эксперты уверены, что, привлекая молодых специалистов, способных применять инновационные методики, получится изменить ситуацию.

Екатерина Попкова