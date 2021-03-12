Полицейские задержали подозреваемых в краже чужого имущества на миллион тенге, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился руководитель одной из организаций о том, что возле аула Коссеит неизвестные лица похитили с открытого участка более 10 металлических труб длиной от 5 до 11 метров.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража” и приступили к розыску подозреваемых.

Сотрудники Шардаринского РОП вышли на след воришек, двух молодых людей, которых доставили в отдел полиции. Следствием установлено, что подозреваемыми оказались жители аула Коссеит. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяты три газовых баллона, использованных для резки металла. Похищенные металлические трубы подозреваемые разрезали на части, а затем планировали реализовать на пункты приема металла. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской. Следствием выясняется причастность молодых людей к совершению других аналогичных преступлений.