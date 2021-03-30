В настоящее время в городе из-за сильного ветра, осадков часто отключается электричество.

Извинившись перед горожанами за причиненные неудобства, энергетики отметили несколько причин отключений электроэнергии.

Напомним, в Шымкенте 21 марта текущего года произошел пожар в результате неисправности на распределительной подстанции 110/10 кВ «Самал», расположенной на территории Абайского района. В результате аварии 21 тысяча абонентов города (микрорайоны «Нуртас», «Нурсат», «Шымсити», «Нюсити АДЦ», «Солтустик-Батыс», «Самал-3», «Асар», ЖК «Кокжайлау», многоэтажные дома по ул. Тулеметова) остались без электроэнергии.

Для их подключения на распределительной подстанции 110/10 кВ «Самал» был установлен временный распределительный пункт 10 кВ и подана электроэнергия. Кроме того, 28 марта на указанном распределительном пункте прекратили подачу электроэнергии в связи с неисправностью (вышел из строя трансформатор напряжения). По этой причине, без электроэнергии остались около 5 тысяч абонентов микрорайонов «Самал-3», «Асар» и жилых домов, расположенных по улице Тулеметова. Но, ликвидационной бригадой ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» и ГКП «Қуатжылуорталық-3» аварийная ситуация была устранена, подача электричества восстановлена, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, на полную реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Самал», расположенной на территории Абайского района, потребуется около 1 месяца. Помимо этого, в некоторых населенных пунктах на территории города Шымкент неизвестными лицами были разграблены линий электропередач, а также похищено некоторое оборудование. В целях устранения неоднократных проблем управлением энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент организовано дежурство со стороны ГКП «ҚуатЖылуОрталық-3» и ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». Тем не менее, грабежи линий электропередач не прекращаются. Так, с помощью сотрудников полиции подозреваемые были задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия.