В Минздраве торопятся привить как можно больше казахстанцев.

Страна переживает очередной подъем заболевших коронавирусной инфекцией. С 1 апреля контингент вакцинируемых от COVID-19 расширят, а количество завозимых доз доведут до 1 миллиона.

В пример специалисты ставят США, где через месяц после массовой вакцинации, на треть сократилось число заболевших и летальных случаев.

«Многие поверили, что вакцинация, действительно эффективное средство, которое может побороть пандемию. Сама кампания по массовой вакцинации проходит с большим энтузиазмом, много людей хотят провакцинироваться, очень большие очереди. В приоритете граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями: диабет, астма, ожирение», — говорит Алмаз ШАРМАН, президент Академии профилактической медицины Казахстана.

Получив укол «Спутник V», казахстанцев просят не расслабляться. Для формирования защиты организма требуется время, а закрепить эффект нужно ревакцинацией через 21 день.

«После вакцины вы находитесь под определённым риском заражения. И даже провакцинировавшись, вы можете быть носителем КВИ. Поэтому пока не сформировали коллективный иммунитет, важно всем соблюдать меры предосторожности, осознанно отнестись к этому, и только тогда мы сможем побороть эту пандемию», — говорит Алмаз ШАРМАН, президент Академии профилактической медицины Казахстана.

При этом «Спутник V» защищает от британского и южноафриканского штаммов вируса, которые уже выявили на территории Казахстана. У пациента с южноафриканским штаммом присущи — высокая температура, кашель и потеря вкуса и обоняния. С британским — кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, менее выражена — потеря обоняния.

«По данным ВОЗ, новые штаммы продемонстрировали более высокую, до 50%, репродуктивность, то есть способность инфицировать людей, а также «способность быстро замещать другие циркулирующие штаммы. У британского штамма «более высокий риск госпитализации, тяжёлого течения и смертности. Для снижения распространения вируса не только с новыми мутациями, но и «диких» нужно предпринимать все меры, включая вакцинацию, чтобы избежать широкого распространения вируса», — говорит Манар СМАГУЛ, директор филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК.

В апреле в Минздраве планируют привить от коронавируса 1 миллион казахстанцев.