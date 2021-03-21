Ерлан Киясов, главный государственный санитарный врач РК, призвал казахстанцев воздержаться от приглашений и посещения гостей.



На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы.Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране, подчеркнул он.

Высокий риск распространения коронавирусной инфекции связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, проведением массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), не соблюдением мер профилактики в общественном транспорте, а также нарушением домашнего карантина.

В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.

Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, при этом регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекцией, связанной с распространением новых штаммов вируса.

Во многих странах мира также ужесточаются карантинные ограничения.

В предстоящие праздничные и выходные дни он призывал каждого казахстанца позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких.

И настоятельно рекомендовал:

● воздержаться от поездок в города Алматы и Нур-Султан;

● не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;

● воздержаться от приглашений и посещения гостей;

● избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

● соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;

● воздержаться от выезда за рубеж.