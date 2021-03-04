Восьмилетняя Виктория Бекк благодаря неравнодушным казахстанцам вылетела с мамой в Турцию.

Девочка из Туркестанской области много лет пытается победить страшную болезнь — рак крови. В Казахстане помочь ребенку не могли. Спасти Вику вызвались турецкие доктора. Они дают неплохие прогнозы. Говорят, их метод лечения должен помочь. Перелет, говорят родные, девочка выдержала стойко. В турецкой Антальи у девочки взяли первые анализы. Они обошлись семье в круглую сумму. Впереди — дорогостоящее лечение.

«Взяли пункцию, вечером начнут химиотерапию, вчера нас обследовали, скажут какое лечение нужно. Обследование обошлось в 3300 долларов, лечение пневмонии это отдельная сумма. Последующая сумма лечения с пересадкой костного мозга примерно 150 тысяч долларов, Вика сейчас очень слабенькая, анализы не очень хорошие», — говорит Наталья БЕКК, мама Вики.

У Вики — страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, или рак крови. С болезнью малышка борется второй год. Рак продолжает стремительно прогрессировать. Родители малышки не теряют надежды, и делают все что в их силах, чтобы помочь своему ребенку.

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