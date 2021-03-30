Треть всех расходов казахстанцев на еду уходит на мясо и мясопродукты.

Главные мясоеды живут в Карагандинской и Акмолинской областях, меньше всего мяса достаётся жителям Шымкента и Туркестанской области, сообщает ranking.kz.

Расходы на продукты питания в среднем на одно домашнее хозяйство РК в четвёртом квартале 2020 года составили 319,4 тыс. тг — на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля расходов на продукты питания от всех потребительских расходов достигла 52,7%, против 49,2% годом ранее. В целом же за 2020 год показатель составил 54,2%, против 49,4% в 2019 году.

Самые высокие расходы на продукты понесли домохозяйства Атырауской (404,7 тыс. тг за четвёртый квартал 2020 года), Туркестанской (393,2 тыс. тг) и Кызылординской (383,6 тыс. тг) областей. Именно в Атырауской и Туркестанской областях при этом также самые высокие доли расходов на продукты питания от всех потребительских расходов — 62,8% и 61,1% соответственно.

Большая часть потребительских расходов на основные продукты питания пришлась на мясо и мясопродукты — 18,6%. Ещё 7,8% приходится на хлебопродукты и крупяные изделия, 5,2% — на молоко и молочные продукты.

В четвёртом квартале 2020 года каждый казахстанец в среднем употребил 21,3 кг мяса и мясопродуктов, 35,5 кг хлебопродуктов и крупяных изделий, 63,4 кг молока и молочных продуктов.

В целом за весь 2020 год каждый казахстанец в среднем употребил 83,9 кг мяса и мясопродуктов. Наибольшее потребление отмечено в Карагандинской и Акмолинской областях — 101,7 и 100,7 кг в среднем на душу населения.

Наименьший объём потребления мяса и мясопродуктов отмечен в бывшей Южно-Казахстанской области, где за 2020 год в среднем на душу населения пришлось всего 53,4 кг мяса и мясопродуктов в Шымкенте (третьем крупнейшем мегаполисе РК) и 63,8 кг — в Туркестанской области.

Продукты питания в январе–декабре 2020 года подорожали на 10,6% в сравнении с январём–декабрём 2019-го.

Наибольший рост цен отмечен в столице и Павлодарской области (на 11,2%), а также в Шымкенте (11,1%). Цены на мясо и мясопродукты выросли в Нур-Султане на 12,7%, в Павлодарской области — на 11,2%, в Шымкенте — на 10,9%. В среднем по РК мясо и мясопродукты подорожали на 12,1%.