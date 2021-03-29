Корреспонденты Otyrar.kz работают на месте, где, якобы, насильно увезли девушку поздней ночью.

Жители дома №62 в 18 мкр рассказывают, что поздней ночью услышали во дворе дома истошные крики девушки, она звала на помощь и просила оставить ее в покое. Один из жителей успел снять происходящее на телефон.

«Поздно ночью услышала крики девушки, выглянула и ничего не видно, она так орала страшно. Потом машина уехала. Я сразу подумала, наверное, кому-то невесту повезли. В нашем доме мало девушек и квартирантов в принципе нет», — рассказала жительница дома.

С раннего утра на месте работают сотрудники Енбекшинского РОВД, они опрашивают жителей и пытаются установить личность девушки, которую, якобы, похитили и увезли.

Однако, многие жильцы жалуются на соседнее кафе, уверяя, что регулярно гости этого заведения шумят во дворе их дома.

«Может девушка вышла из кафе, я не знаю. У нас жители все мирные», — сказала жительница дома.

Случай произошел поздней ночью. В сети появилось видео, на котором девушку насильно заталкивают в автомобиль «Нексия» и увозят в неизвестном направлении.

В полиции пообещали в ближайшее время дать детальные комментарии произошедшего.

Как сообщили наши источники, сейчас стражи порядка осматривают каждый автомобиль данной марки.