Видеозапись появилась накануне в социальных сетях.

На кадрах слышно, как истошно кричит девушка. Ее окружили несколько парней, стоящих возле автомобиля. Очевидцы инцидента отреагировали молниеносно! Они позвонили в полицию и сообщили, что девушку насильно посадили в Lexus и уехали!

Взбудоражившее шымкентцев происшествие произошло третьего марта, возле одной из гостиниц. Оказалось, что девушку, с облетевших Казнет кадров, никто не похищал. Она просто поссорилась со своим молодым человеком. По крайней мере, так заявила сама возмутительница спокойствия. Мол, насилия никакого не было, как и претензий к парню.

«В ходе опроса 22 девушка пояснила, что просто поссорилась со своим 23-летним парнем, но добровольно села в его машину. Также девушка заявила, что к молодому человеку не имеет никаких претензий», — рассказал Ержан ПАЙЗБЕКОВ, сотрудник департамента полиции г. Шымкента.

Анастасия Новикова