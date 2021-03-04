В социальной сети Instagram появилось видео, на кадрах которого видно, как молодые люди увозят девушку.

3 марта 2021 года около 20:00 часов в УП Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент поступило сообщение о том, что возле одной из гостиниц неизвестные насильно посадили девушку на автомобиль марки “Lexus” и уехали.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела ряд необходимых мероприятий и установила обстоятельства произошедшего.

В ходе опроса 22-летняя девушка пояснила, что просто поссорилась со своим 23-летним парнем, но добровольно села в его машину. Также девушка заявила, что к молодому человеку не имеет никаких претензий.