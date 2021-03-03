В паре не работает! Последствия одновременного потребления традиционной и электронной сигареты

Кардиологи: эффективен только полный переход на нагреваемый табак

Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, опубликованному в научном журнале Circulation, одновременное курение традиционных и электронных сигарет оказывает такой же вред, как и употребление только традиционных сигарет. Таким образом нивелируется положительный эффект от отказа от обычной сигареты в пользу электронной. Тогда как полный переход на альтернативные бездымные продукты снижает вредное воздействие на организм.

Возрастающей популярности электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака способствует доказанное снижение вреда на сердце и легкие курильщика, отсутствие неприятных последствий в виде запаха и изменения цвета кожи на пальцах (там, где происходит частое соприкосновение с табаком).

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков связан с окислением липидов, воспалительных реакций и развития сосудистой дисфункции. Ученых интересовал вопрос интенсивности окислительного стресса в случаях с традиционным и альтернативным потреблением никотина.

Американская кардиологическая ассоциация провела масштабное исследование с участием более 7 000 человек от 18 лет и старше. Участников разделили на четыре группы. В течение 30 дней первая группа курила и традиционные сигареты, и альтернативные; вторая – только сигареты; третья – только электронные сигареты; четвертая – отказалась от курения вообще.

Анализ показал, что участники первой группы, которые курили и традиционные, и электронные сигареты имели более высокие уровни всех оцениваемых биомаркеров по сравнению с участниками четвертой группы, которые отказались от курения вообще.

Участники второй группы, которые курили только традиционные сигареты получили более высокие показатели вредного воздействия по сравнению с другими участниками исследования.

Биомаркеры участников третьей группы, которые курили только электронные сигареты были схожи с биомаркерами «некурящей» четвертой группой.

Таким образом ученые доказали, что воспалительно-окислительный стресс на организм при курении электронной сигареты снижается, а значит и уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но попытки уменьшить вред идут насмарку, если курильщик продолжает употреблять традиционные сигареты наряду с альтернативными продуктами.