В полицию города Кентау с заявлениями о краже домашнего скота обратились жители прилегающих аулов.

Один из потерпевших сообщил, что неизвестные лица похитили у него с пастбища пять коров, а у другого сельчанина скотокрады увели лошадь с хозподворья. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье “Скотокрадство”. Общая сумма нанесенного ущерба в обоих случаях составила около двух миллионов тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками Кентауского РОП задержали 4 подозреваемых. Это жители городов Туркестана и Кентау, один из которых ранее судим за скотокрадство. Как выяснилось, молодые люди похищали скот с вольных пастбищ или хозподворий, зачастую оставленный без присмотра. Затем краденную скотину злоумышленники грузили в Газель и скрывались с места преступления. Похищенных коров и лошадь скотокрады реализовали на территории Толебийского района, а деньги потратили на собственные нужды.

На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых к 5 фактам скотокрадства, из которых 4 совершены в 2019 году и 1 случай в 2021 году. В общей сложности подозреваемые похитили у сельчан 16 голов крупно-рогатого скота и лошадь. Общая сумма нанесенного ущерба составила свыше 6 миллионов тенге. Полицейским удалось изъять краденную лошадь и вернуть законному владельцу. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим аналогичным кражам скота.