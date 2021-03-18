Шалкар Куанышбаев с детства мечтал о космосе, увлекался больше математикой.

Но судьба распорядилась иначе. Активный и целеустремлённый — выпускник Казахско-Турецкого лицея, набрал на ЕНТ высокий баллы и даже выбрал университет. Больше десяти лет Шалкар прикован к инвалидному креслу.

Рассказывает Шалкар КУАНЫШБАЕВ, житель Шымкента: Люди, столкнувшись с проблемой, всегда винят окружающих. Но причину нужно искать в себе. Каждый человек делает выбор сам. Я хочу и буду приносить пользу людям. И от этого я буду счастлив.

У 28-летнего Шалкара парализованы руки и ноги. Но это не помешало ему жить полноценной жизнью. Парень занимается копирайтингом. Рекламные тексты он пишет, сжав ручку…..зубами! Говорит, работа приносят неплохой доход.

— Недавно написал текст на заказ около 43 тысяч тенге. Для меня это достижение. Это результат кропотливой работы. Я не могу сказать, что это работа моей мечты. Это в первую очередь плохо сказывается на моем здоровье. У меня ухудшается зрение. Все началось с того, что я захотел зарабатывать деньги. И у меня это получилось, рассказывает Шалкар КУАНЫШБАЕВ.

Мечта Шалкара обучиться ораторскому искусству. Это не только мастерство красиво и внятно говорить, но и увлекать за собой аудиторию, заинтересовывать своей речью.

— Я хочу выступать на большую аудиторию, вдохновлять людей. Делиться своими знаниями, для меня- это счастье. Я рад, что уже помогаю и мотивирую других людей. Многие оставляют положительные комментарии в социальных сетях. Желают удачи. И это меня вдохновляет, говорит Шалкар.

Пережитые трудности и испытание закалили дух Шалкара Куанышбаева. Его кумиры-люди с ограниченным возможностями с невероятными жизненными историями, для которых нет ничего невозможного!

Сара Сахынбек