Пациенты с туберкулезом попали в группу риска по коронавирусной инфекции.

С начала пандемии, у инфицированных палочкой Коха, берут одновременно два анализа. Зачатую оба диагноза — туберкулез и коронавируская инфекция- подтверждаются.

«Когда начали параллельно обследовать на Ковид и туберкулез, выявили, что у 10 наших больных есть Ковид и туберкулез. Всех этих больных мы вылечили от Ковид, потом по результатам теста продолжили по туберкулезу, и все больные живы», — говорит Болатхан САГИМБЕКОВ. главный врач фтизиопульмонологического центра Туркестанской области.

Об эффективности лечения больных туберкулезом, говорит статистика: в прошлом году с болезнью справились 90% пациентов. Доктора подходят к лечению инновационно, применяя препараты последнего поколения.

«По Шымкенту было выявлено в прошлом году 248 больных, а по Туркестанской области 666. На сегодняшний день если посчитать и по области и по городу у нас на учете состоят 1280 больных, из них на стационарном лечении находится 313 больных», — говорит врач.

Больные туберкулезом считаются одной из самых уязвимых групп населения. У таких больных поражены легкие и ослаблен иммунитет. Тем, кто полностью излечился и восстановил своё здоровье после болезни, опасаться нечего.

«Мы должны достигнуть эффективности лечения, для этого у нас есть все возможности и в плане лечения, и в плане диагностики, мы должны достигнуть этого и самое главное, — вернуть этих людей обществу. Это излечимая болезнь. Для того, чтобы полностью излечиться, на сегодняшний день в Казахстане есть все возможности», — уверен Болатхан САГИМБЕКОВ, главный врач фтизиопульмонологического центра Туркестанской области.

Туберкулез в Казахстане чаще выявляют на ранней стадии болезни, когда легкие поражены частично. Но случается и так, что пациенты обращаются к докторам с запущенной формой.

Туберкулезом можно заразиться где угодно, им может заболеть и студент, и бизнесмен. Все люди подвержены стрессам и переутомлению. Специалисты рекомендуют делать флюорографии ежегодно. Сделать это можно бесплатно(!) в поликлинике по месту жительства.