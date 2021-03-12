В социальных сетях казахстанцы распространяют сообщения о том, что из тюрем страны освободили 400 человек. Сейчас экс-заключённые якобы ходят по домам и представляются сотрудниками компаний по чистке ковров, очевидно, планируя грабёж. Это неправда.

Информацию опровергли в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«В социальных сетях распространяется ложная информация об освобождении 400 осуждённых лиц из учреждений уголовно-исполнительной системы. Комитет УИС МВД РК официально заявляет о несоответствии данной информации действительности», — сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.

В ведомстве также напомнили о том, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 274 Уголовного кодекса РК.