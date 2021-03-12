Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолёта).

Вместо этого пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr за 72 часа до прилёта в Турцию», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в Royal Flight, после заполнения анкеты её необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

«Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолёта будет отказано», — подчеркнули в авиакомпании.

Как следует из данных сайта для заполнения анкеты, эта мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления самой свежей информации о коронавирусе.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

«На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19», — говорится в сообщении на портале.

Также там отмечается, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию (это не касается граждан страны и въезжающих с ВНЖ).