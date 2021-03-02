В связи с поручением Главы государства по развитию первичной медико-санитарной помощи в городе Шымкент предпринимается ряд мер.

Населению города Шымкент на амбулаторно-поликлиническом уровне оказывают услуги 14 государственных и 24 частных учреждений. Для реализации поэтапного доступа медицинских услуг 3 новые частные медицинские организации (Sunkar Premium, Otau Med, Шымфарм) начали оказывать услуги населению на амбулаторном уровне. В связи с этим наблюдается тенденция большого количества граждан регистрируемых в частных организациях. Так, если в прошлом году зарегистрировано 214 828 человек, то в этом году — 291 612 жителей, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В целях повышения качества медицинских учреждений, обеспечения прозрачности во всех учреждениях ведется работа по внедрению QR-кода. С помощью QR-кода пациент может получить полную информацию о враче, медицинском учреждении, а также может оценить оказанную медицинскую услугу. На сегодняшний день QR-код внедрен во всех медицинских организациях. Для пользования данной услугой, вам нужно скачать приложение QR-код на ваш мобильный телефон.

По данным городского управления здравоохранения, проведенные мероприятия по снижению врачебной нагрузки также дали свои результаты. В 2018 году на одного врача было зарегистрировано 2 084 гражданина, в прошлом году снизился до 1 631.

Кроме того, в этом году количество врачей амбулаторно-поликлинического уровня, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 7,6%, доля средних медицинских работников — на 6,5%.