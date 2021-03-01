С учетом проводимой вакцинации в Казахстане сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до конца текущего полугодия.

Об этом сегодня в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МЗ РК по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

«Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции должны обеспечить стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и стать альтернативой самоизоляции и карантину», — отметил глава Минздрава.

Планировать объемы вакцинации и прогноз заболеваемости, по словам А.Цоя, министерство здравоохранения будет с помощью ведения электронного учета вакцинированных и отслеживания иммунного статуса через сервис e-gov mobile «Вакцинация» и паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы».

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам иммунопрофилактики», — отметил он.

В ходе коллегии министр напомнил, что вакцины российского производства — «Спутник V» были закуплены в рекордно короткие сроки. Сегодня ее производство налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Кроме того, в апреле текущего года запланировано применение вакцины отечественного производства «QazCovid-in» — разработки научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Минздравом уже разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины, а также проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников.