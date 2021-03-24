Областная научно-универсальная библиотека в городе Туркестан готова к эксплуатации.

Читальный зал на 400 мест оборудован современными информационными технологиями. Книжный фонд составит более чем 250 тыс. книг, и этот резерв постоянно обновляется.

Аким области Умирзак Шукеев, посетив строительные площадки города, поручил ускорить темп строительных работ.

Глава региона также ознакомился с ходом озеленения территории аэропорта. Здесь уже растут 140 тыс. саженцев различных деревьев. В настоящее время на 400 га высадили 200 тыс. саженцев сливы.

Кроме того, Умирзак Естаевич осмотрел ход благоустройства территорий новых объектов в культурно-духовном центре.

Напомним, в Туркестане скоро введут в эксплуатацию несколько парков. В частности, это «Линейный парк», «Центральный парк» и «Тюркский сад», расположенные по проспекту Б. Саттарханова и на улице Яссауи. В то же время завершается благоустройство территории музея-заповедника «Хазрет Султан».

Наряду с этим, аким области ознакомился с ходом строительства жилого комплекса восточного типа «Keruen Sarai». В жилом комплексе, расположенном в духовно-культурном центре, возведут 125 квартир общей площадью более 8 тыс. кв. метров.