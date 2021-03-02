Полицейские Сарыагаша задержали преступника, находившегося год в розыске.

Летом 2020 года в отдел полиции Сарыагашского РОП местный житель обратился с заявлением о том, что неизвестные лица похитили у него крупно-рогатый скот. Как выяснилось, скотокрады проникли на хозподворье потерпевшего и угнали трех коров. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”.

В тот год в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать двух подозреваемых, которых впоследствии решением суда приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Третий подозреваемый в течение года находился в розыске и все это время скрывался в Шымкенте.

В 2021 году в результате дальнейших розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП задержали подозреваемого в Шымкенте, где он работал наемным рабочим. Молодого человека водворили под стражу. В настоящее время материалы досудебного расследования в отношении подозреваемого направлены в суд для принятия законного решения.