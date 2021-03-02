«Молодежная лига Шымкента» продлится до конца 2021 года.

Игры в футбол, баскетбол, волейбол пройдут с марта по май месяцы, шахматы — в сентябре.

В настоящее время среди школьных команд проведена жеребьевка и определено расписание игр. Ход спортивных игр и ежедневные новости будут регулярно публиковаться на странице @shymkent_jastar_league в социальной сети Instagram, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Заявки на участие в проекте подали 536 команд из 140 школ города. Из них, на футбол — 135, баскетбол — 130, волейбол — 131 и шахматы — 140 команд.

В ходе игры члены фан-клуба, сформированные из каждой школы, будут болеть и поддерживать свою команду.

Стоит отметить, общий призовой фонд составляет 80 млн тенге. Команде-победителю по каждому виду спорта будет присуждено вознаграждение в размере 20 млн тенге. Данные средства пойдут на укрепление материально-технической базы школы.

По итогам соревнований команды, занявшие I, II, III места по видам спорта, награждаются дипломами, медалями и ценными призами.