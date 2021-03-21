О том, что официально Туркестану 3000 лет заявил историк, казахстанский археолог, доктор исторических наук, академик НАН РК Бауыржан Байтанаев.

Как пояснил сам Бауыржан Байтанаев, стало известно, что Туркестану 3000 лет после проведённой стратиграфической работы, в ходе которой были найдены артефакты, доказывающие эту теорию.

«Туркестан издревле был центром тюрков. После того, как мы наши артефакты, эта информация подтвердилась. Да, Туркестану 3000 лет», — говорит Бауыржан Байтанаев.

Он заверил, что все необходимые артефакты, подтверждающие эту информацию, имеются.

Шуддин Саидов