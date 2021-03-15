Президент Республики Казахстан К. Токаев подписал указ «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Туркестанской области».

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» он постановил:

Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.