В Ботаническом саду Международного Казахско-Турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестан выросли 3000 кустов тюльпана Назарбаева.

В 2014 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в Европе в городе Гаага презентовали новый вид тюльпана под названием ”Президент Назарбаев”. Этот сорт цветов засеяли в прошлом году.

Выращивание и уход за тюльпанами в специальной теплице по случаю Саммита тюркских стран проходит под контролем доктора сельскохозяйственных наук, профессора Амангельды Апушева и кандидата биологических наук Бахадура Юсупова. В дальнейшем планируется увеличить количество растений.

«То, что Казахстан является родиной тюльпанов, ученые доказали в научной работе, и Глава государства особо отметил это в своей статье ”Семь граней Великой степи”, — напомнил учёный.

Впервые с казахстанской земли степные тюльпаны в XVIII веке привезли в Турцию падишахи, затем их распространили в Австрии и Голландии. Сейчас Голландия выращивает различные сорта этих цветов.

«После выхода статьи Главы государства Н. Назарбаева в Голландии вырастили три сорта тюльпанов — ”Президент Назарбаев”, ”Республика Казахстан” и ”Астана”», — поделился кандидат биологических наук Бахадур Юсупов.

Жители и гости города Туркестан смогут полюбоваться в Ботаническом саду университета изящными тюльпанами, названными в честь Елбасы. Благодаря освоению учеными университета современных технологий выращивания тюльпанов в этом году в Ботаническом саду было выращено и зацвело 7 сортов тюльпанов. Ученые университета намерены заняться массовым выращиванием этого вида тюльпанов. Также ведутся исследовательские работы по выпуску новых сортов тюльпанов.