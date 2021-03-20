Главный санитарный врач города Алматы сообщил о введении жестких ограничительных мер в городе, сообщает zakon.kz.

На экстренном онлайн-брифинге он отметил, что обстановка в Алматы осложнилась. За прошедшие сутки зарегистрировано 437 случая заражения COVID-19. Это исключительно высокий показатель.

Если мы не примем кардинальные меры, то мы не сможем остановить распространение инфекции. Постановление было обсуждено со всеми ведомствами, НПП, управлением предпринимательства города, райакиматами и другими госорганами. Также прошли обсуждения и с ассоциациями. Есть понимание, что если мы не примем решительные меры, то мы не сможем остановить распространение инфекции. Самое серьезное внимание мы уделяем тем объектам, которые являются главными в распространении инфекции, мы уделили внимание даже школам. Уменьшили наполняемость классов с 25 до 15 учащихся. Жандарбек Бекшин

С 21 до 28 марта будет приостановлена работа рынков, ТРЦ и общепитов.

Вводятся ограничения:

Все заведения общепита могут работать только на вынос и доставку;

Салоны красоты, парикмахерские могут только стричь. Косметические процедуры, включая маникюр, под запретом.

Общественный транспорт будет работать в выходные, праздничные с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00, в будни — в штатном режиме.

ЦОН — в выходные и праздничные дни под запретом, а в будни по записи с 9:00 до 18:00.

Спортивные объекты не будут работать, за исключением аккредитованных НОК для подготовки сборных. Оздоровительные и фитнес центры — под запретом.

Бильярд и боулинг тоже запрещены, за исключением тех, кто работает через приложение Ashyq.

-Мы думаем, что этого времени достаточно. Наша задача, чтобы произошло уменьшение контактов. Эти ограничения позволят нам сдержать и принять меры по разобщению механизма заражения, а также цепочек заражения, подчеркнул Жандарбек Бекшин.

Постановление вступает в силу с завтрашнего дня до 28 марта.