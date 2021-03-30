Полицейские ДП Туркестанской области совместно с мониторинговыми группами в тойхане, расположенной в ауле Дербесек Сарыагашского района, прервали свадебный той с участием около 180 человек.

В отношении владельца заведения и организатора тоя, нарушивших карантинный режим, собраны материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направлены в СЭС Сарыагашского района.

Кроме того, на трассе Шымкент-Жетысай, проходящем через аул Капланбек Сарыагашского района, сотрудники полиции выявили кафе, работающее с нарушением карантина. Собранные материалы также направлены в СЭС для составления административного протокола.