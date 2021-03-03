В Сарыагашском районе полицейские выявили факт проведения семейного торжества с участием 80 человек.

В ходе профилактических мероприятий в одном из ресторанов Саырагашского района полицейские выявили факт проведения семейного торжества. В мероприятий по случаю 70-летнего юбилея приняли участие более 80 приглашенных гостей.

Стражи порядка сразу же остановили той, провели с присутствующими разъяснительную беседу и распустили всех по домам. В отношении организатора тоя и владельца заведения, устроивших мероприятие с участием большого количества людей, собраны необходимые материалы и направлены в СЭС для составления административного протокола.

С начала года сотрудниками местной полицейской службы Сарыагашского РОП на территории района выявлено 158 нарушений требований карантинного режима. Собранные по ним материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” направлены в Управление контроля качества товаров и услуг Сарыагашского района.