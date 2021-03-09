На брифинге в Антикоррупционной службе Шымкента освещены результаты оперативно-следственной работы за 2020 год.

Ряд таких фактов выявлены в судебных и правоохранительных органах, где к уголовной ответственности привлечены 1 судья и 12 сотрудников правоохранительного блока.

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении взяткодателя и взяткополучателя, бывшего председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда и банкротного управляющего.

«Бывший председатель коллегии осужден за получение от банкротного управляющего взятки в сумме 300 тыс. тенге, за вынесение положительного разрешение спора по гражданскому делу» — сказал руководитель Антикоррупционной службы Шымкента А.Жұмағали.

В правоохранительном блоке, за систематическое получение незаконных вознаграждений в целях освобождения от административной ответственности, не водворение автотранспорта на штрафстоянку, а также за выезд на место ДТП, изобличён сотрудник Департамента полиции г.Шымкент.

Приговором суда он осужден к 8 годам лишения свободы.

Помимо этого, осужден к выплате штрафа в размере 1,5 млн. тенге старший оперуполномоченный Департамента экономических расследований.

Он незаконно изъял у предпринимателя продукцию и в дальнейшем под угрозой привлечения к уголовной ответственности и конфискации продукции, получил незаконное вознаграждение 200 тыс. тенге.

Необходимо отметить, что теперь за вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства сотрудниками правоохранительных органов, им грозит до пяти лет лишения свободы вместо ранее действовавших двух.

В случае совершения этих деяний руководством правоохранительного органа или судьей предусмотрено более строгое наказание — до 8 лет лишения свободы.

Также, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления введен запрет на применение условно-досрочного освобождения.