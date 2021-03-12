Прокуратура и Палата предпринимателей выступили против незаконного вмешательства госорганов в деятельность частного предпринимательства.

Несмотря на объявленный мораторий на проверки малого бизнеса контролирующие органы находят лазейки в законодательных актах для назначения проверок.

В конце прошлого года по инициативе Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента принято решение о проведении проверок 11 субъектов малого бизнеса — ТОО «Сигма», кафе «Фишер», «Pilsner», «Прага 9», «Тропикана», «Grand Bereke», «Глобал», «Аль-Хаят» и др.).

13-14 января текущего года Управление контроля и качества городской среды города Шымкент (прежнее название — ГАСК) назначает проверки и пытается их зарегистрировать, как того требует закон, в Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по г. Шымкент (УКПСиСУ ГП РК по г Шымкент).

В этом ведомстве, досконально изучив материалы, не согласились с распоряжением о проведении проверки, так как 6 из 11 объектов были включены в список проверок лишь по причине отсутствия у них архитектурно-проектировочного задания на объекты из легких конструкций. Тем не менее, в самом указе Президента РК о введении моратория прописано, что проверки по распоряжению первого руководителя местного исполнительного органа могут проводиться только в случаях реальной массовой угрозы жизни и здоровья людей. То есть нужны веские причины, которые контрольные органы должны обосновать. Их в данных случаях не было. УКПСиСУ направило данное решение о проверке в прокуратуру г.Шымкент для изучения законности ее назначения.

В результате прокуратурой г.Шымкента внесено представление об устранении нарушений законности в части решения о проведении проверок 6 субъектов, прекращении практики незаконного вмешательства в деятельность субъектов частного предпринимательства и проведении проверок в строгом соответствии с Указом Президента РК и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

В итоге из запланированного списка были исключены 6 объектов бизнеса, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Благодаря взаимодействию прокуратуры, УКПСиСУ ГП РК по г.Шымкент и Палаты защищены права 6 субъектов бизнеса и предотвращены их незаконные проверки.