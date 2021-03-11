В Шымкенте на основе системы баллов рассмотрены документы 696 граждан на приобретение жилья по программе «Жастар» сроком на 5 лет без права выкупа. Из числа граждан, прошедших конкурс, должен быть утвержден список 300 граждан с высоким баллом.

Так как в этом году по данной программе для молодежи предусмотрено 300 квартир в городе. Из них 1 — комнатные — 195 и 2-комнатные — 105 квартир. Рассмотрение представленных документов, как на уполномоченный орган, возложено на управление жилья города Шымкент.

Жилищной комиссией проверены документы каждого заявителя. Заместитель акима города Ергали Билисбеков был во главе комиссии, где вместе со всеми членами рассматривал каждый документ отдельно, следил за соблюдением балльных расчетов и условий в соответствии с программой. В состав комиссии входят депутат маслихата города Шымкент, члены партии «Nur Otan», представители СМИ и другие общественные активисты. По итогам проверки грубых нарушений закона не зарегистрировано, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, в Шымкенте в соответствии с программой «Жастар» по арендному жилью без права выкупа с 25 по 27 января 2021 года через сайт shymkent-baspana.kz поступило 3 648 заявок. А, 4 февраля с 00:00 часов, в течение суток была предоставлена возможность пополнить документы для исправления ошибки поданных заявок. Из числа заявителей заявки были отозваны 105 гражданам по возрастному ограничению, 576 гражданам из-за отсутствия постоянной регистрации и 2 271 гражданам из-за неполноты документов и источника дохода ниже 40 МРП. Результаты конкурса будут объявлены в ближайшие дни, с получателями квартир будет заключен договор. На нижних этажах жилых домов предусматривается распределение семей, в которых члены семьи имеют инвалидность 1,2 группы или воспитывают детей-инвалидов, граждан, страдающих хронической формой заболевания, и последующее размещение в зависимости от количества баллов граждан и количества детей.

Квартиры предоставляются в микрорайонах «Жана Турлан», «Туран» и «Асар 2». На заседании комиссии обсуждалось распределение квартир в электронном виде и дальнейшая полная автоматизация системы.