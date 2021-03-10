Причиной увеличения количества угарного газа стал пропуск газа через кран каменной печи, установленной внутри дома.

По поручению акима города Шымкент Мурата Айтенова, в начале года городским управлением цифровизации совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и компанией «ProLife» в пилотном режиме были установлены «умные» газоанализирующие датчики в 10 жилых домах и поликлинике №6 на территории города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

7 марта в 19:30 вечера в жилом доме, расположенном по улице Акмола Аль-Фарабийского района, сработали газоанализаторы. Осмотр места происшествия провели специалисты АО «Интергаз Центральная Азия». В ходе проверки установлено, что содержание угарного газа было превышено на 0.3 процента. Причиной увеличения количества угарного газа стал пропуск газа через кран каменной печи, установленной внутри дома.

Во время инцидента в доме находились мать и двое детей. Пострадавших нет.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, такие «умные» газоанализирующие датчики необходимо установить в 30 тысячах жилых домах города.