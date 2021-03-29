В Шымкенте 28 марта зарегистрировано 45 случаев КВИ (симптомные — 25, бессимптомные — 20).

25 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 20 человек взяты под домашний контроль.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах всего 560 мест, из них 249 свободных, в карантинных стационарах свободны все 500 мест, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Проведено 305 046 лабораторных исследований ПЦР. Из них за сутки получено 1963 ПЦР.

На территории города работают 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. За прошедшие сутки ими проведены проверки 240 объектов. В 17 из них выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы. Медицинские работники Шымкента призывают строго соблюдать требования карантина.