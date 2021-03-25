Казахстанские спортсмены-стрелки на кубке мира в Индии завоевали 4 медали (1 золото, 2 серебра, 1 бронзу).

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С 18 по 29 марта в городе Нью-Дели Индии проходит рейтинговый Кубок Мира по стендовой и пулевой стрельбе. На соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 53 стран мира.

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21 марта в упражнении «SKEET» Кравченко Зоя из Шымкента с результатом 114 очков вошла в финал 5-ым и в упорней борьбе с одним промахом уступив Великобританской спортсменке Хилл Ембер завоевала серебряную медаль (финальный результат 51 очко).

А, 22 марта в упражнении «SKEET» Шымкентские спортсменки в составе Кравченко Зои, Насыровой Ринаты и Панариной Ольги с результатом 327 очков вошли в финал вторыми и в упорной борьбе завоевали золотую медаль, опередив хозяек площадки женскую сборную команду Индии.

Кроме того, 22 марта в упражнении «SKEET» мужская сборная команда Казахстана в составе Почивалова Давида (г. Шымкент), Ещенко Эдуарда (г. Алматы) и Мухамедиев Александр (г. Шымкент) с результатом 501 очков вошли в финал и завоевали бронзовую медаль.

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В шестой день соревнований в упражнении «SKEET» 1-я смешанная сборная команда Казахстана в составе Панариной Ольги (г. Шымкент), Ещенко Александра (г. Алматы) с результатом 140 очков вошли вторым в финал и в упорной борьбе завоевали серебряную медаль.

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По результатам Кубка Мира на 23 марта в медальном зачете Сборная Казахстана на 3 месте.